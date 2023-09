Inter | Simone Inzaghi rinnova fino al 2025

(Di martedì 5 settembre 2023)e l’hanno trovato l’accordo per il rinnovo. L’ex allenatore della Lazio ha prolungato il suo contrattoal. Dopo la vittoria della Coppa Italia, la finale di Champions League e la top 4 in campionato era inevitabile la firma di, che sarò alla guida dei nerazzurrial. “FCnazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurrial”, il comunicato del club. SportFace.

Simone Inzaghi-Inter, ufficiale il rinnovo fino al 2025: prolungamento di contratto e ritocco dello stipendio Eurosport IT

Milano, 3 set. - (Adnkronos) - "Abbiamo fatto tre ottime partite, i ragazzi lavorano bene con grandissimo spirito, contagioso per noi dello staff, per la società e per i tifosi. Sono ottimi segnali ma ...Ha fatto molto bene come tutti quelli che hanno giocato". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina. "C'era la voglia di concedere ...