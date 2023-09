Inter-Milan | il derby di Thuram | da possibile rossonero a punta nerazzurra

Eppure abbiamo lavorato per nove mesi e siamo riusciti comunque a portare la migliore selezione dei giovani talenti e campioni Under 15 di, Roma, Juve, Paris Saint Germaine e Pescara, da ...Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato nel suo editoriale per Libero delle favorite per il campionato di Serie A Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato nel suo ...! Che sia dunque un velato sfottò ai rossoneri O al contrario un rito propiziatorio Al ... ma in tanti hanno ripescato dal lontano 9 dicembre 2017 ( Juventus -di campionato finita 0 - 0) ...

Eppure abbiamo lavorato per nove mesi e siamo riusciti comunque a portare la migliore selezione dei giovani talenti e campioni Under 15 di Milan, Inter, Roma, Juve, Paris Saint Germaine e Pescara, da ...Inter: Simone Inzaghi rinnova ufficialmente fino al 2025 con i nerazzurri, guadagnerà 5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus ...