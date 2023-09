Inter-Milan | derby anche in panchina | le rivincite di Inzaghi e Pioli

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A La classifica della Serie A Aspettando il derby dopo la sosta, l'travolge la Fiorentina e aggancia ilin vetta a punteggio pieno. Vincono anche ...A far riflettere però sono i dati delle singole partite: il match più visto è stato Roma -di ...30 e Lecce - Salernitana delle 20:45) non hanno sfondato quota 80mila spettatori, mentre- ...Yann Sommer, nuovo arrivato in casa, ha collezionato finora tre clean sheet in altrettante partite, ma ora arriva ildi Stefano Pioli: le ultimissime sulla Serie AOggi è il giorno di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, ...

Yann Sommer, nuovo arrivato in casa Inter, ha collezionato finora tre clean sheet in altrettante partite, ma ora arriva il Milan di Pioli ...L’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic era finito seriamente nel mirino del Milan durante l’ultima sessione di mercato. Ecco l’indiscrezione. Il Milan per diversi mesi ha cercato una prima punta da ...