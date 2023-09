Inter-Inzaghi si va avanti insieme | rinnovo fino al 2025

Simonee l'insieme fino al 2025. Lo annuncia il club nerazzurro in una nota. Il tecnico ha quindi trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che sarebbe scaduto a giugno 2024. . 5 ...MILANO - Simonee l'insieme per un'altra stagione. Il club nerazzurro, infatti "è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell'allenatore Simone. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà ...L'allenatore dell'Simonerinnova il suo contratto con la società nerazzurra fino al 30 giugno 2025. A dare l'annuncio il club vice campione d'Europa con una nota sul proprio sito ufficiale: "FC ...

Inter, UFFICIALE il rinnovo di contratto di Inzaghi: il comunicato Calcio News 24

Ultim'ora su ticinonotizie.it MILANO (ITALPRESS) – Simone Inzaghi e l’Inter insieme per un’altra stagione. Il club nerazzurro, infatti “è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore S ...(ANSA) - MILANO, 05 SET - Simone Inzaghi e l'Inter insieme fino al 2025. Lo annuncia il club nerazzurro in una nota. Il tecnico ha quindi trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che ...