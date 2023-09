Inter in Champions League | ecco l’elenco dei calciatori

L'ha trasmesso alla Uefa l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase a gironi dellaLeague 2023/2024. Ci sono i nuovi arrivi Benjamin Pavard e Davy Klaassen, out Stefano ...L', come da pronostico, sta passando su tutto e tutti come un carro armato che non conosce ... quella dellaLeague. Il raggiungimento dell'obiettivo numero uno, potrebbe rinsaldare il ...L'ha trasmesso alla Uefa l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase a gironi dellaLeague 2023/2024. Ci sono i nuovi arrivi Benjamin Pavard e Davy Klaassen, out Stefano ...

Nella scorsa stagione il cammino del Milan in Champions League si è interrotto in semifinale, quando Giroud e compagni si sono arresi nel doppio derby con l'Inter. Un percorso che i rossoneri, partiti ...L'Inter ha presentato oggi la lista UEFA, utile per le convocazioni alla fase a gironi della prossima Champions League. Simone Inzaghi ha scelto di escludere Stefano Sensi, ci sono invece tutti i ...