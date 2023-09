L'Al - Taawoun aveva in precedenza cercato anch e l'exJoaquin, poi passato al Marsiglia. In casa emiliana sarà Van Hooijdonk il vice Zirkzee, dopo le tensioni e i veleni delle ultime ...*** In Francia sono già furiosi con l'exe Ciccio Valenti teme il reso: "Questi ce lo lasciano sullo zerbino di Appiano Gentile". *** Diario di bordo di Sky, Roberta Noè: "L'aereo di ...L'austriaco offriva più garanzie e l'lo ha riportato a Milano, ma tra lui e Lukaku la differenza è enorme. Sanchez ha riempito invece il vuoto lasciato da, vero flop di mercato di questi ...

Inter, Correa fa già arrabbiare i nuovi tifosi | VIDEO Pianeta Milan

E' finalmente ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2025 con i colori nerazzurri, arriverà a percepire 5,5 milioni a stagione ...L’Inter ha cercato di abbassare il monte ingaggi mantenendo una rosa competitiva per puntare alla seconda stella ...