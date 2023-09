INSTAGRAM NON FUNZIONA | pagina bianca o scritta “riprovare più tardi”

Leggi su analisideirischinformatici

Alcuni lettori ci hanno chiesto aiuto perchè non riescono ad accedere al loro accountche mostra un errore conpiù" oppure una. Potrebbe essere un problema di cookie. Il problema è stato risolto eliminando i cookie del browser e rifacendo l'accesso. Cosa sono i cookie I cookie sono file creati dai siti web che visiti. Se salvi le informazioni sulla tua visita, l'esperienza online diventa più semplice. Ad esempio, è possibile mantenere attiva la connessione ai siti, memorizzare le tue preferenze per ogni sito e fornirti contenuti pertinenti a livello locale. Cancellare, consentire e gestire i cookie in Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647