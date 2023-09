Insegnava su YouTube come punire i figli | arrestata la mamma influencer

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 5 settembre 2023) Digiuni, pene corporali e privazioni del sonno. Queste alcune delle “severe pratiche genitoriali” adottate da unar statunitense, Ruby Franke, seguita da oltre 2 milioni di iscritti ea Ivins, nello Stato dell’Utah, con la sua socia d’affari, Jodi Hildebrandt, per presunti abusi aggravati su minori. Non è stato difficile per la polizia locale ricostruire il quadro probatorio e fermare l’infleuncer, madre di sei, che peraltro aveva già avuto in passato problemi con la giustizia. Le sue ‘ricette educative’, anche dopo i precedenti, continuavano a essere condivise sul canale8 Passengers, ora finalmente sospeso. Sui social la famigliola appariva felice e sorridente, ma dietro quei volti apparentemente sereni si nascondeva il dramma di una madre tutt’altro che amorevole ...