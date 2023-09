Inizio scuola | in Piemonte alcune scuole anticipano la data prefissata Ecco i motivi

05/09/2023 - 13:05 Mercoledì 6 settembre al MOLO Brescia prende vita il party "L'ultima Notte Molo", perfetto per ballare e cantare con gli amici prima dell'della. Giovedì 7 settembre alle 22:30 alle 2:30 ecco un closing party scatenato per il party Frìo. Venerdì 8 settembre al MOLO Brescia, invece, arriva Mau P (nella foto), dj ...Per questo aggiungo a questo mio augurio dianno anche un appello alle famiglie perché siano accanto allae concorrano con la, ciascuno con la propria e insostituibile ...Purtroppo nel mondo lanon è ancora un diritto per tutti i bambini e giovani. Impariamo a non sprecare le opportunità che ci sono date". "La" aggiunge poi mons. Trevisi " è anche un ...

Inizio scuola posticipato ad ottobre, Selvaggia Lucarelli non è d’accordo: chi si occupa dei figli di chi deve lavorare Tecnica della Scuola

Al momento un nuovo allarme Covid non c'è. La curva dei contagi, in Francia, cresce leggermente (nelle ultime 24 ore 10 decessi in totale e 985 nuovi casi), ma il ministro ...Si è deciso di trasferire due aule del piano superiore al piano terra, intanto procederà il cantiere sulle coperture. Al costo di 220mila euro.