Inghilterra | Southgate via dopo gli Europei 2024 | il sogno per la panchina si chiama Guardiola

(Di martedì 5 settembre 2023) L’avventura di Garethsulladell’sembra essere giunta ai titoli di coda. La Federcalcio inglese ha infatti intenzione di cambiare guida tecnica al termine dell’Europeo deled è già alla ricerca di un sostituto. IlsiPep, ormai da sette anni sulladel Manchester City, a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2025. Ovviamente non sarà facile strappare il tecnico catalano a uno dei club più forti del mondo, tuttavia secondo il Daily Mail non è da escludere chepossa aver voglia di intraprendere una nuova avventura. L’unico appiglio persembra essere vincere gli; in caso contrario, la sua permanenza ...

...Eddie Nketiah (Arsenal) e il difensore centrale Levi Colwill (Chelsea) cercano di fare il loro debutto nella gara di sabato trae Ucraina. La formazione allenata da Garethha ...In prima fila accanto ai Blues c'è l'di Gary, che dopo aver sfiorato la vittoria nella scorsa edizione, riproverà l'impresa nel 2024: 5.50 per Betway e 6.00 per Planetwin e ...Convocati: le scelte ufficiali del ct Garethper le prossime sfide contro Ucraina e Scozia Diramata la lista ufficiale dei convocati dell'per i prossimi match di qualificazione ...

Inghilterra, Southgate perde Grealish e Alexander-Arnold per ... TUTTO mercato WEB

Un nuovo corso in casa Italia. L'addio burrascoso di Roberto Mancini è stato tamponato con la rapida assunzione di Luciano Spalletti, che era rimasto a guardare dopo il meraviglioso scudetto vinto con ...Le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, venerdì 1 settembre 2024 Mirror Sport "Beer we go". Titola così il quotidiano Mirror.