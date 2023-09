Infermiera uccisa | il dolore della sorella | Purtroppo stavolta non sono riuscita a salvarti

(Di martedì 5 settembre 2023) "questa volta non".le parole scritte su Facebook da Monica Nappini, ladi Rossella, l'di 52 annia coltellate a Roma. Per l'omicidiodonna è stato fermato un suo ex, un marocchino 45enne con il quale la vittima aveva avuto una relazione sentimentale, che aveva interrotto da qualche mese. Nel post, laMonica scrive anche: "Una cosa è certa starai vicino a papà come volevi. Rip sorellina mia". Intanto, gli investigatoriSezione OmicidiSquadra Mobile stanno verificando se nei confronti del 45enne erano state presentate dalla vittima denunce per maltrattamenti e stalking. Quando gli ...

Un uomo di 45 anni, di nazionalità marocchina, è in stato di fermo per l'omicidio di Rossella Nappini, l’infermiera di 52 anni di Roma. Ieri sera in Questura sono state ascoltate diverse persone, dopo ...Gli ultimi dolorosi respiri di una donna, un’infermiera, la cui storia, troppo simile a quella di tante altre, colpisce come ferro incandescente le nostre coscienze. Il perché è semplice quanto ...