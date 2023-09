Infermiera uccisa | fermato l’ex compagno

(Di martedì 5 settembre 2023) C’è un fermo per l’assassinio di Rossella Nappini (nella foto, accanto il palazzo in cui è avvenuto il femminicidio),52enne del San Filippo Neri. Si tratta del suo ex, un uomo originario del Marocco di 45 anni. Il cadavere della donna era stato rinvenuto ieri, al civico 63 di via Giuseppe Allievo, zona Trionfale. A trovarlo due studenti e un uomo, condomini, nell’androne del palazzo. L’è stata accoltellata alla schiena, ha i segni dei fendenti su braccia addome e collo. Le forze dell’ordine sono arrivati al, portato a Regina Coeli, dopo aver sentito varie persone vicine alla vittima. L’arma del delitto non è stata ancora trovata. (Agenzia Dire, www.dire.it)

