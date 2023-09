Infermiera uccisa | ascoltato in Questura l' ex compagno della donna Si cerca di ricostruire l' accaduto

Gli inquirenti avrebbero rintracciato anche l'ex compagno di Rossella Nappini. L'uomo sarebbe tra le persone ascoltate, in Questura a Roma, in merito all' omicidio dell'di 52 annia coltellate nella capitale, il cui corpo è stato trovato nell'androne del palazzo dove viveva. Gli agenti stanno ascoltando una serie di persone per ricostruire la ...L'è stata trovata morta nell'androne del condominio di via Giuseppe Allievo nel ... Di sicuro chi l'hala conosceva e l'omicidio non era a scopo di rapina, visto che la sua borsetta è ...Una 52enne è statanell'androne del palazzo in cui viveva a Roma , in via Giuseppe Allievo , nella zona di ... La vittima si chiamava Rossella Nappini e lavorava comeall'ospedale San ...

