Infermiera uccisa a Roma | la sorella | Questa volta non sono riuscita a salvarti

vedi anchea Roma, fermato ex compagno della donna Nappini e la raccolta fondi contro la violenza sulle donne Nappini non si era spesa solamente per difendere il San Filippo Neri e ...AGI - Omicidio aggravato dalla premeditazione . È questa l'accusa nei confronti del 45enne marocchino arrestato in relazione alla morte di Rossella Nappini, la 52enneieri alle 17 nell'androne di un palazzo in zona Trionfale, a Roma. Secondo quanto si apprende, l'uomo si sarebbe presentato in via Giuseppe Allievo armato di coltello e già con l'...'Purtroppo questa volta non sono riuscita a salvarti'. Sono le parole scritte su Facebook da Monica Nappini, la sorella di Rossella, l'di 52 annia coltellate a Roma. Per l'omicidio della donna è stato fermato un suo ex, un marocchino 45enne con il quale la vittima aveva avuto una relazione sentimentale, che aveva ...

Infermiera uccisa a Roma, fermato l'ex: le ultime news Adnkronos

ROMA, 05 SET - Da gennaio ad oggi sono 77 i femminicidi consumati in Italia, al quale va aggiunto quello di ieri dell'infermiera uccisa nell'androne di un palazzo a Roma. Lo evidenzia il nuovo report ...ROMA. Un uomo di 45 anni di origini marocchine è stato fermato nella notte per l'omicidio di Rossella Nappini, l'infermiera uccisa ieri con diverse coltellate nell'androne di un palazzo a Roma, zona T ...