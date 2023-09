(Di martedì 5 settembre 2023) È stato sottoposto a fermo l'ex compagno di Rossella Nappini, la 52 enneieri nell'androne del suo palazzo a. L'uomo, cercato a lungo ieri, è stato rintracciato in serata ed interrogato per tutta la notte. Stamattina la decisione del provvedimento degli inquirenti

Un 45enne marocchino è stato fermato per l'omicidio di Rossella Nappini, l'lunedì 4 settembre con una serie di coltellate nell'androne di un palazzo a Roma. L'uomo, in passato, aveva avuto una relazione con la vittima. Il rapporto tra la vittima e il ...Un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina è stato fermato per l'omicidio di Rossella Nappini, l'ieri con una serie di coltellate nell'androne di un palazzo a Roma. L'indagato in passato ha avuto una relazione con la 52enne.... l'ieri con diverse coltellate nell'androne di un palazzo a Roma, in zona Trionfale. L'uomo in passato avrebbe avuto una relazione con la 52enne. L'uomo è stato fermato dai ...

Infermiera uccisa a Roma, fermato l'ex compagno TGCOM

A ricordarla su Facebook, sono i colleghi dell’ospedale San Filippo Neri. “È stata uccisa una donna, ancora una volta. Questa donna era una nostra infermiera, lavorava all’ospedale San Filippo Neri.ROMA (ITALPRESS) – Una persona è stata fermata per l’assassinio di Rossella Nappini, l’infermiera di 52 anni uccisa a coltellate ieri pomeriggio in via Giuseppe Allievo, nel quartiere Trionfale, a ...