Infermiera uccisa a Roma | fermato l' ex | La madre | Lui l' ha attesa in casa nostra

... da inizio anno sono 78 , vale a dire una donnaogni tre giorni . Numeri che confermano l'... A questi dati, però, va aggiunto l'omicidio dell'di 52 anni trovata morta lunedì nell'...L'di 52 anniquesto pomeriggio nell'androne di un palazzo a Primavalle, a nord di Roma, è la 78esima donna vittima di violenza in Italia nel 2023.3 Roma,nell'androne del palazzo dove abitava: arrestato l'ex fidanzato, un 45enne marocchino 7 femminicidi su 8 sono stati perpetrati da stranieri nell'ultimo mese #femminicidio #5settembre ...

Infermiera uccisa a Roma oggi, fermato l'ex: le ultime news Adnkronos

"Ancora una donna uccisa, ancora un femminicidio. Sebbene le indagini siano ancora in corso per fare luce sull'ennesima tragedia, c'è ...L’infermiera 52enne è stata uccisa ieri a coltellate nell’androne del palazzo in cui viveva. In passato aveva subito episodi di stalking e la sua auto era stata vandalizzata ...