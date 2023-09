... l'ieri con diverse coltellate nell'androne di un palazzo a Roma, in zona Trionfale. L'uomo in passato avrebbe avuto una relazione con la 52enne. L'uomo è stato fermato dai ...C'è un fermato per l'omicidio di Rossella Nappini, l'di 52 anniieri con oltre 20 coltellate nell'androne di un palazzo in zona Trionfale, a Roma. Si tratta di un ex compagno della donna, un 45enne originario del Marocco. L'uomo ...Leggi Anche Roma, donnaa coltellate nell'androne di un palazzo - In questura ascoltato l'ex TI POTREBBE INTERESSARE

Infermiera uccisa a Roma, fermato l'ex compagno TGCOM

A ricordarla su Facebook, sono i colleghi dell’ospedale San Filippo Neri. “È stata uccisa una donna, ancora una volta. Questa donna era una nostra infermiera, lavorava all’ospedale San Filippo Neri.ROMA (ITALPRESS) – Una persona è stata fermata per l’assassinio di Rossella Nappini, l’infermiera di 52 anni uccisa a coltellate ieri pomeriggio in via Giuseppe Allievo, nel quartiere Trionfale, a ...