Infermiera uccisa a Roma | fermato l' ex compagno marocchino | la sorella della vittima | Stavolta non sono riuscita a salvarti

Leggi anche Orrore a Roma,di 52 annia coltellate nell'androne del palazzo: si cerca l'ex compagno 14enne americano muore dopo aver mangiato la patatina più piccante al mondo nella ...Un cittadino marocchino di 45 anni è stato fermato dalla squadra mobile di Roma per l'omicidio di Rossella Nappini , l'di 52 anni che lunedì pomeriggio è stataa coltellate nell'androne del palazzo di via Giuseppe Allievo, a Monte Mario, in cui viveva con l'anziana madre e i due figli. L'uomo è stato ...Un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina è stato fermato per l' omicidio di Rossella Nappini , l'ieri, 4 settembre, con una serie di coltellate nell'androne di un palazzo a Roma, in zona Trionfale. L'indagato in passato ha avuto una relazione con la 52enne. L'uomo è stato ...

L'infermiera Rossella Nappini uccisa a Roma, fermato il suo ex compagno: ora è in carcere al Regina Coeli Virgilio Notizie

