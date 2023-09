Infermiera uccisa a Roma | fermato l’ex compagno 45enne | ieri era stato sentito dagli investigatori

(Di martedì 5 settembre 2023) Èil principale indiziato per l’omicidio di Rossella Nappini, l’con una serie di coltellate nell’androne di un palazzo a. L’uomo, undi nazionalità marocchina, èdopo cheerarintracciato dalle forze dell’ordine, dato che in un primo momento risultava irreperibile, e interrogato in Questura insieme ad altri sospettati. È in seguito alle dichiarazioni rilasciate dai vari soggetti attenzionati che si è così deciso di iscrivere l’uomo nel registro degli indagati. Quando è stata ritrovata nell’androne del palazzo in cui viveva a, in via Giuseppe Allievo, nella zona di Trionfale-Primavalle, la donna presentava ...

Infermiera uccisa a Roma, fermato l'ex compagno TGCOM

A ricordarla su Facebook, sono i colleghi dell’ospedale San Filippo Neri. “È stata uccisa una donna, ancora una volta. Questa donna era una nostra infermiera, lavorava all’ospedale San Filippo Neri.ROMA (ITALPRESS) – Una persona è stata fermata per l’assassinio di Rossella Nappini, l’infermiera di 52 anni uccisa a coltellate ieri pomeriggio in via Giuseppe Allievo, nel quartiere Trionfale, a ...