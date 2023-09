Infermiera uccisa a Roma | fermato ex compagno della donna

(Di martedì 5 settembre 2023) C'è unper l'omicidio di Rossella Nappini, l'di 52 anniieri con oltre 20 coltellate nell'androne di un palazzo in zona Trionfale, a. Si tratta di un ex, un 45enne originario del Marocco. L’uomo, in passato ha avuto una relazione con la vittima. A bloccarlo nel corsonotte, non lontano dal luogo dell'omicidio, sono stati i poliziottiSquadra mobile di. Il sospetto omicida è stato trasferito nel carcereno di Regina Coeli. Nei suoi confronti è stato applicato il provvedimento di fermo di indiziato di delitto per l'accusa di omicidio volontario. Ieri diverse persone erano state ascoltate in questura.

