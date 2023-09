Incontro Putin-Erdogan | la Russia non cede nell’accordo sul grano

(Di martedì 5 settembre 2023) Dopo quasi un anno dall’traed, tornano a parlare dell’accordo sul. Nella sua residenza a Sochi, Vladimirribadisce le sue condizioni: “Non ci sarà nessuna intesa fino a quando l’Occidente non accetterà di facilitare l’export dei prodotti russi”. Solo dopo queste condizioni Mosca rientreràsulsospeso già da 6 settimane. Nessun accordo sulper- Photo Credits Nikkei AsiaPurtroppo, nonostante il suo arrivo a Sochi, con un pacchetto di nuove proposte sviluppate in collaborazione con l’ONU, il Presidentenon è riuscito a ottenere alcun risultato positivo. Le sue ...

...nordcoreano Kim Jong Un si recherà presto in Russia per incontrare il presidente Vladimir. Questo è quanto anticipato dal New York Times che cita funzionari americani secondo cui l'...Dopo le rivelazioni dei media americani, anche la Casa Bianca conferma un possibiletra Kim Jong Un e Vladimir. Come abbiamo messo in guardia pubblicamente, i negoziati sugli armamenti tra Russia e Corea del Nord stanno avanzando attivamente , ha ricordato la portavoce ...In un raro viaggio all'estero, Kim dovrebbe viaggiare da Pyongyang, probabilmente su un treno blindato, a Vladivostok, sulla costa pacifica della Russia, dove avverrà l'con, ha ...

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato oggi a Sochi il presidente russo Vladimir Putin. Al centro del dibattito tra i due leader la possibilità di ripristinare l'accordo sul… Leggi ...Dopo le rivelazioni dei media americani, anche la Casa Bianca conferma un possibile incontro tra Kim Jong Un e Vladimir Putin. «Come abbiamo messo in guardia pubblicamente, i negoziati sugli armamenti ...