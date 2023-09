Incontro Putin e Kim? Mosca non smentisce Russia “elemosina” armi a Nordcorea

(Di martedì 5 settembre 2023) Secondo gli Stati Uniti, il leadernoJong Un incontrerà presto il presidente russo Vladimirper discutere della fornitura diper la guerra in Ucraina.per il momento non conferma la notizia ma nemmeno la. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato di non poter confermare le notizie riportate dai media su un possibiletra il presidente russo Vladimire il leadernoJong Un inin un prossimo futuro. "No. Non possiamo confermare queste notizie, non abbiamo nulla da dire su questo argomento", ha tagliato corto Peskov. La stessa Casa Bianca aveva avvertito che laera già ...

... per questo ci invita appositamente all'un'ora prima per avere l'opportunità di rivolgersi ... Ex nunzio in Ucraina, descrive la guerra voluta dacome "atea" e "un assassinio di Dio" poich ...... poi perché si dovrebbe svolgere nella mattinata di mercoledì 6 settembre unfra lo stesso ... anche perché si trattava dei personaggi spesso richiamati a modello dallo stesso. In effetti ...Queste le due condizioni che il presidente russo Vladimirha posto al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan nell'di ieri a Sochi per rianimare l'iniziativa per l'esportazione del ...

"La propaganda del nazismo in Ucraina è diventata la norma e ora ciò si manifesta nella russofobia in Ucraina e negli Stati baltici". Lo ha affermato Putin in un incontro con il direttore del museo su ...Fonti del New York Times assicurano che il leader cinese raggiungerà lo zar in un treno blindato entro fine mese. Al centro della trattativa "un equo scambio" ...