Incidenti sul lavoro | continua la scia di sangue | un operaio morto a Viterbo e uno ad Ancona

... quattro giorni prima della ripresa scolastica, non ha comunque provocato '' gravi nel ... in caso contrario, di 'prendere posizionedivieto'. Un intervento che, date le strette scadenze, ...posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia.tavolo degli investigatori restano aperte tutte le ipotesi, dal gesto volontario al malore, ...film di Sorrentino FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere...

In Basilicata incidente sul lavoro per un operaio: ecco cosa è successo vulturenews.net

L'uomo è caduto da un'altezza di circa un metro e mezzo, in uno spazio stretto, mentre stava lavorando, riportando traumi al volto, al torace e al polso. Sul posto oltre all'elisoccorso anche due ambu ...Un incidente mortale è avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 tra San Giovanni in Persiceto e Decima, in località La Baraca, sulla SP 255, in via Cento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del ...