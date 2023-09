Incidente treno Brandizzo | chi è Enza Repaci | la 25enne ha detto «no» tre volte al tecnico Massa | «Non potete farlo»

... "Ilce l'ha ucciso a 22 anni. E' troppo", ripete da giorni, ed è troppo davvero anche ... E così Massimo Laganà, il padre della vittima più giovane dell', ieri è rimasto solo pochi minuti ...Hanno mandato alla mia compagna una pagina di giornale che parlava dell'ma senza i nomi. È cominciata una girandola di telefonate con mio figlio Antonino che lavora pure lui per la stessa ...vedi ancheBrandizzo, chi erano gli operai travolti dalGli indagati Al momento nel procedimento gli indagati (per omicidio e disastro ferroviario in forma di dolo eventuale) sono due.

“L’ho detto per tre volte: i lavori non dovevano cominciare perché era previsto il passaggio di un treno“. Sono le parole della testimone chiave dell’inchiesta sulla tragedia di Brandizzo. La donna è ...Nell'inchiesta sull'incidente di Brandizzo sono numerose le persone ascoltate ... Quella sera si è salvato tuffandosi di lato alla vista del treno. Ha un difensore di fiducia, l'avvocato Massimo ...