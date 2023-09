Incidente oggi Varese | auto si ribalta | morti due 80enni

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) –mortale lungo l'A8, nel tratto Sesto Calende/Vergiate – Besnate (), dove un uomo di 88 anni e una donna di 84 hanno perso la vita in unstradale avvenutopomeriggio attorno alle 16. Stando a una prima ricostruzione, l'sulla quale viaggiavano i due si sarebbeta innomia. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'medica, 3 ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine ma per i due ottantenni non c'è stato nulla da fare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

