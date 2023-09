Incidente in autostrada | auto ribaltata | 2 morti

(Di martedì 5 settembre 2023) Duein un drammaticostradale questo pomeriggio inall’innesto tra la A8 Milano-Varese e la A26 per Gravellona Toce, nei pressi di Vergiate. L’è avvenuto poco dopo le 16: un’si è ribaltate e hanno perso la vita un uomo di 88 anni e una donna di 84 anni. Sul posto ...

Un'auto ribaltata e due persone ferite per le quali si è attivata la macchina dei soccorsi con la massima urgenza.stradale sull'A26 , tra le uscite di Sesto Calende e Besnate, sulla carreggiata direzione Gallarate - Milano . Il sistema del 118 ha inviato sul posto automatica, ...stradale sull'A26 , tra le uscite di Sesto Calende e Besnate, sulla carreggiata direzione Gallarate - Milano (la foto è d'archivio). Il sistema del 118 ha inviato sul posto ...... né la sicurezza di milioni di passeggeri che ora fanno dei mari un'. E così voi e il ... Per me questoaveva un significato spirituale e morale travolgente perché la moltitudine di ...

Grave incidente sull'A8: due morti. Autostrada chiusa MilanoToday.it

È di due morti il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 16, lungo l’Autostrada A8, nel tratto tra Sesto Calende/Vergiate - Besnate (nella diramazione A8-A26 ...Due le persone decedute nell’incidente stradale accaduto oggi, martedì 5 settembre, sull’autostrada A26, tra le uscite di Sesto Calende e Besnate, sulla carreggiata direzione Gallarate-Milano. Secondo ...