Incidente ferroviario di Brandizzo | gli ultimi istanti in un video - Uno dei responsabili del cantiere | Se vi dico treno | spostatevi

È quanto si sente in un breve video girato la sera del 30 agosto, pochi minuti prima dell'a Brandizzo, nel torinese, costato la vita a cinque operai. Il filmato, realizzato con un telefonino, è stato diffuso in esclusiva dal Tg1, nell'edizione delle 13.30 : l'autore è ...Leggi AncheBrandizzo, testimoni in procura a Ivrea - Alla Camera sindacati e Rfi Leggi AncheBrandizzo, le deposizioni degli operai: 'L'allarme dato a vista per ...Filmato girato da una delle vittime Il video è stato girato da Kevin Laganà, la vittima più giovane dell', ma non era stato ancora pubblicato sui suoi canali social. È stata una ...

Brandizzo, spunta oggi un video choc sull’incidente ferroviario. Nel filmato, girato pochi minuti prima della tragedia del 30 agosto scorso in cui morirono 5 operai, si sente una voce che dice: “Ragaz ..."Ragazzi se vi dico 'treno' andate da quella parte eh". È quanto si sente in un breve video girato la sera del 3O agosto, pochi minuti prima dell'incidente ferroviario a Brandizzo, nel Torinese, ...