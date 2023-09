Incidente ferroviario Brandizzo | le deposizioni degli operai | L' allarme a vista per aggirare i divieti e finire prima i lavori

(Di martedì 5 settembre 2023) 'Si andavasul binario per affrettare il lavoro' Antonio Veneziano, ex collega dei cinquemorti, è stato tra i primi a confermare questa ricostruzione. 'E' capitato più volte, andavamo ...

... con particolare riferimento al settore del trasporto, anche a seguito dell'avvenuto lo scorso 31 agosto presso la stazione di Brandizzo, all'AD di Rete ferroviaria italiana (...

Incidente treno Brandizzo, le telefonate ignorate dall'addetto Rfi: «State fermi, devono passare altri due tre ilmessaggero.it

Le indagini sull'incidente ferroviario di Brandizzo, l'incontro fra Putin e Erdogan, e le discussioni sulla legge di bilancio ...Le testimonianze in procura Nell'inchiesta sull'incidente di Brandizzo sono numerose le persone ... Gli indagati Nel procedimento gli indagati (per omicidio e disastro ferroviario in forma di dolo ...