Incidente Brandizzo | spunta video girato da una vittima | “Se vi dico ' treno' spostatevi”

(Di martedì 5 settembre 2023) "Ragazzi se vi' andate da quella parte eh?". In un brevela sera del 30 agosto, pochi minuti prima dell'ferroviario a, nel Torinese, costato la vita a cinque operai investiti da un, si sente pronunciare questa frase. Il filmato, realizzato con un telefonino, è stato diffuso in esclusiva dal Tg1 che ha individuato l'autore in una delle cinque vittime. Intanto la procura di Ivrea continua a indagare sulla tragedia. Gli aspetti su cui gli inquirenti si stanno concentrando sono quelli di eventuali procedure ignorate e sicurezza sottovalutata. La testimone chiave dell'inchiesta sulla strage è una dipendente delle Ferrovie di 25 anni. È lei che, dalla sala controllo di Chivasso, la sera del 30 agosto, si è tenuta in contatto ...

Incidente Brandizzo, video girato da una vittima: "Se vi dico 'treno' spostatevi"

