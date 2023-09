Incidente Brandizzo | il video choc | «Se vi dico treno buttatevi da quella parte» Le parole di una delle vittime prima dell' impatto

... la testimone chiave nell'inchiesta della procura di Ivrea sulla strage ferroviaria di. È ... Noi non c'eravamo quando è avvenuto l'. Ero preoccupata per la sua reazione, continuavo a ..."Ragazzi se vi dico 'treno' andate da quella parte". Il video shock pochi secondi prima dell'dicostato la vita a cinque operai è stato girato da Kevin Laganà una delle vittime dello schianto. Si sente distintamente una voce che autorizza i cinque operai della Sigifer ad ...vedi anche, chi erano gli operai travolti dal treno Gli indagati Al momento nel procedimento gli indagati (per omicidio e disastro ferroviario in forma di dolo eventuale) sono due.

Incidente ferroviario Brandizzo, le deposizioni degli operai: "L'allarme dato a vista per aggirare i divieti e finire prima i lavori" TGCOM

Incidente di Brandizzo, Vercelli ha ospitato la manifestazione a cui hanno partecipato oltre 2mila persone per chiedere sicurezza sul lavoro dopo la tragica morte sui binari di cinque operai. In ...Il dramma degli operai morti mentre erano al lavoro sui binari di un tratto di ferrovia, travolti da un convoglio di passaggio, viene documentato da un video in cui si ...