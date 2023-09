Inchiesta spaccio in carcere Biella | Delmastro | Se confermato quadro saremo inflessibili

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 05 settembre 2023 "Per il caso di cessione di sostanze stupefacenti, qualorailindiziario e accusatorio che c'è in questo momento,assolutamente", le ...

Roma, 05 settembre 2023 "Per il caso di cessione di sostanze stupefacenti, qualora confermato il quadro indiziario e accusatorio che c'è in questo momento, saremo assolutamente inflessibili", le ......blitz di questa mattina è il primo atto concreto per favorire la bonifica delle piazze die ... segretario della Commissione parlamentare disul fenomeno delle mafie e sulle altre ...Con lui, al centro dell'"Grimilde" della procura antimafia di Bologna, c'erano i ... Gli africani gestiscono piazze dicon il benestare dei boss italiani. La criminalità nigeriana si è ...

“Era il paese dei balocchi, a Capodanno più droga in carcere che a Porta Palazzo”. A Biella agenti e detenuti… La Repubblica

AGI/Vista - "Per il caso di cessione di sostanze stupefacenti, qualora confermato il quadro indiziario e accusatorio che c'è in questo momento, saremo assolutamente inflessibili", le parole di Andrea ...Era il settembre del 2018 quando 120 agenti della Polizia di Stato di Rimini furono impegnati nelle indagini dell’operazione Privè: il 28 di quel mese il Lady Godiva, noto night club di Rimini fu sequ ...