Inchiesta carcere Biella | 56 misure cautelari in varie parti d’Italia Polizia

L'sul presunto killer seriale di prostitute , Giandavide De Pau , sospettato di aver ...perizia psichiatrica per valutare le condizioni psicofisiche di De Pau e la compatibilità con ilFontanel spiega che, se vengono segnalate situazioni di abusi, parte subito un'interna. ... artista e coreografo belga, condannato nel 2022 a 18 mesi di, con pena sospesa, per ...... avendo ancora unaa suo carico. Nei giorni scorsi il Card Zen, 91 anni, aveva affidato a ...messaggio in cui informava che la malattia gli impedisce di continuare le visite in. Di ...

Biella, inchiesta in carcere: 56 ordinanze cautelari in tutta Italia La Stampa

In corso dalle prime ore della mattina un'operazione da parte della polizia di Biella, coordinata dalla locale Procura, con l'esecuzione di 56 ordinanze cautelari emesse nell'ambito di un'inchiesta ch ...non ha alcun disturbo psichiatrico che lo renda incompatibile con il carcere. Lo ha stabilito la perizia disposta dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sul triplice omicidio. E adesso i pm si ...