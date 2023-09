In profumeria | c' è una nota che non conosce stagioni Talcata | delicata | più o meno terrosa Senza tempo

Leggi su iodonna

(Di martedì 5 settembre 2023) I profumi all’iris non conoscono stagionalità. Il loro tocco cipriato li rende morbidi, talcati, delicati e originali in ogni momento dell’anno. Alcuni maestri profumieri li orchestrano in modo tale da evidenziare la parte più femminile, sensuale e violacea di questa preziosa materia prima, magari combinandola con note verdi, speziate o fiorite; altri, invece, ne esaltano la raffinatezza ed eleganza puntando sui sui accenti terrosi che emergono di solito insieme ai legni. Non stupisce dunque che l’iris sia stato ribattezzato “l’oro blu della”. Profumi all'iris, raffinati e sensuali guarda le foto ...