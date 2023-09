In Altre Parole | Gramellini su La7 Nel cast anche Vecchioni | Sardoni e Saverio Raimondo

(Di martedì 5 settembre 2023) MassimoIn, Massimoarriva su La7. E’ questo il titolo della nuova trasmissione, in onda a partire da sabato 23 settembre alle 20.35. L’annuncio arriva direttamente dal promo, che rivelala partecipazione di Robertoal fianco del giornalista e conduttore ex Rai 3. “In… stiamo arrivando” dicenel promo, che lo vede a bordo di una 126 piena di oggetti, ricordi e bauli traslocare verso gli studi di La7. Accanto a lui c’ènei panni di un colto ma un po’ maldestro copilota: “Tutti i sabati e le domeniche su La7?. Il cantautore, vincitore nel 2011 del Festival di Sanremo, farà parte deldi In ...

... le cuifurono scritte dal poeta August Heinrich Hoffmann von Fallersleben nel 1841 su una ...reinterpreta e utilizzata come propaganda della superiorità della Germania nei confronti delle...Lo riferisce Anadolu citando ledi Erdogan che lunedì ha incontrato Putin a Soci. 05 set 11:... Pertanto, in questo caso, ovviamente, la questione riguardaparti, semplicemente non è ...LE SUELe circostanze dell'intervista non sono chiare, ma il pilota, sottolinea la Cnn, ... aveva detto Budanov a Radio Liberty all'epoca, spiegando che sull'elicottero "c'eranodue ...

In Altre Parole | DavideMaggio.it DavideMaggio.it

Massimo Gramellini arriva su La7 con In Altre Parole. E’ questo il titolo della nuova trasmissione, in onda a partire da sabato 23 settembre alle 20.35. L’annuncio arriva direttamente dal promo, che ...dice Gramellini nel promo, che lo vede a bordo di una 126 piena di oggetti, ricordi e bauli traslocare verso gli studi di La7. Accanto a lui c’è Vecchioni nei panni di un colto ma un po’ maldestro cop ...