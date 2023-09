In 45 anni come medico

(Di martedì 5 settembre 2023) C’è un post di unche sta trovando spazio anche su altre piattaforme oltre a quelle su cui è stato originariamente pubblicato a inizio agosto. Il post riporta queste parole: In 45dinon ho mai visto né sentito tanti casi di Malori improvvisi e di tumori soprattutto fulminantiin quest’ultimo anno … Qualche collega può smentirmi con dati alla mano ? Ne sarei felice. Il post porta la firma di GiovGrilli,natio di Torino e oggi iscritto all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Barletta-Andria-Trani. Fonti della sua affermazione non pervenute, eppure è lui che chiede che, dati alla mano, altri colleghi la smentiscano, con un rovesciamento dell’onere della prova che vediamo andare fortissimo sui social media (ma, stranamente, non all’interno della ...

Avete avutobui in Russia, ma l'eredità sempre è rimasta così, alla mano. Poi lei parla dell'...a una domanda sul senso del suo viaggio in Mongolia centrando proprio la presenza della Chiesa...Volete saperne di più su questa tecnica che, tanto per cambiare, nasce negliDuemila Continuate a leggere questo articolo! Reverse balayage:si fa Considerato l'effetto, va da sè che il ...... 52, capocantiere della Sigifer: Quella sera si è salvato tuffandosi di lato alla vista del treno. Ha un difensore di fiducia, L'avvocato Massimo Mussato, che lo descrive"molto provato e ...

Gatteo a Mare, la frazione compie 100 anni come la sua cittadina più longeva: «Primula è la nostra storia» Corriere della Sera

Lui si chiede come sia possibile avere una pensione così bassa pur avendo ... 8 miliardi, in crescita rispetto agli anni passati del 5,1%. Per farlo sarebbe necessario porsi degli obiettivi che ...E’ un quadro desolante che rischiamo di pagare caro se, come sistema Paese, non torneremo ad aumentare ... appare evidente che per almeno i prossimi 15-20 anni dovremo ricorrere stabilmente anche ...