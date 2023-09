Impianti sportivi | Napoletano suona la sveglia ai “dormiglioni” del Comune “Non risulta apertura cantiere per nuovo stadio”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 5 settembre 2023) Caserta. Per l’anno 2023 Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport del Governo, mette a disposizione dei Comuni con meno di 100.000 abitanti una dotazione di 75 milioni di euro con richieste di contributo non superiori a 700.000 euro per ciascun intervento relativamente al bando “Sport e periferie 2023“. Gli ambiti di intervento finanziabili sono la realizzazione e/o rigenerazione deglidestinati all’attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane nonché la diffusione, nelle stesse aree, delle attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e; il completamento e/o adeguamento degliesistenti, destinati all’attività agonistica nazionale e internazionale. Con l‘interrogazione comunale urgente di ...