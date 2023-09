Imam di Birmingham e la lapidazione delle donne adultere | femministe mute di fronte alla minaccia

Nei giorni scorsi l'della moschea diè balzato agli onori delle cronache per aver pronunciato un sermone in cui illustrava il metodo migliore per lapidare le adultere. Tutto questo ha chiaramente ...... secondo le autorità della moschea, però, l'stava spiegando la storia della sharia LONDRA Un video di 25 secondi in cui undisembra spiegare come lapidare una donna che ha ...- - > La moschea Green Lane di- Archivio . Frammenti del video in cui Shaykh Zakaullah Saleem ,della moschea Green Lane Masjid di, spiega come si esegue la lapidazione delle adultere sono ancora in rete. "Secondo la Sharia " illustra " la donna va sepolta fino alla metà del ...

Imam di Birmingham choc: la lezione su come lapidare una donna adultera La Gazzetta dello Sport

Non c'è solo la predica sulla lapidazione delle donne, sono diversi negli anni gli episodi di incitamento all'odio nella città delle West Midlands.Nei giorni scorsi l'Imam della moschea di Birmingham è balzato agli onori delle cronache per aver pronunciato un sermone in cui illustrava ...