Il velo con cui Luis Alberto ha spento il Napoli

(Di martedì 5 settembre 2023) È il cinquantaduesimo minuto diLazio, Felipe Anderson ha appena intercettato un passaggio di Zielinski, ma non è riuscito a controllare il rimbalzo: il pallone si impenna tra i due giocatori, e dopo un anticipo iniziale di Zielinski, alla fine il numero 7 della Lazio riesce a superare l’avversario tagliandogli la strada e allungandosela in avanti di testa, finendo per terra e rialzandosi in una frazione di secondo.si trova nei pressi dell’estremità del cerchio di centrocampo. Una volta realizzato che il suo compagno sta per avviare una ripartenza promettente, inizia ad accompagnarne l’avanzata nel corridoio centrale che conduce verso la porta avversaria, chiamando palla non appena superato il cerchio di centrocampo, nella metà campo avversaria. Dal momento del vantaggio effettivo guadagnato da Felipe ...