Il Var non funziona e l’arbitro revoca il rigore con il… cellulare

... il Porto strilla, l'Arouca anche, Miguel Nogueira arbitro fischia il penalty ma, sollecitato, prova a mettersi in contatto, via microfono e auricolare, con Rui Oliveira, suo sodale al, nessuna ...La colpa è da attribuire allo schermoimpiantato nello stadio, che proprio in quell'occasionerispondeva con le immagini. Così l'arbitro ha deciso di agire a modo suo e con il proprio ...... e certamentepoteva troncarsi le gambe per evitare l'accorrente Loftus - Cheek. Il contatto, in ogni caso, c'è stato, e per questo motivo veniva prontamente segnalato dalal on field review. ...

giro “turistico” e perlustrativo per chi non era mai stato nelle Sale-Var e poi via, parte riunione e sano confronto. Due i concetti sostanziali. Il primo, quello di Gianluca Rocchi: «Vi chiedo una ...Sviste grossolane a Torino e Milano, segnali positivi dai meno esperti. Luci e ombre delle prime tre giornate di Serie A ...