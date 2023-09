Il sogno di Inter e Milan durerà fino al derby | poi qualcuno si sveglierà | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 5 settembre 2023) 2023-09-04 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Quante volte abbiamo “maledetto” la Nazionale, che sul più bello arriva, “sequestra” i calciatori, li sposta in giro per il mondo erompe il film che più ciessa, affascina, appassiona? Stavolta non si può, perché le 2 partite azzurre contro Macedonia del Nord e Ucraina sono importanti, decisive, perché la scelta di Mancini (scelta: non fuga, non tradimento) ha alzato la simpatia verso il suo successore. Spalletti avrà tutti dalla sua parte, come mai è avvenuto ai ct negli ultimi 40 anni, anche per l’inconfessata voglia comune di dare una lezione a chi se ne è andato in modo tanto inelegante. Per non parlare poi dell’Arabia Saudita, che presumibilmente – da indifferente che ci era – avrà d’ora in poi tutto il tifo italiano ...