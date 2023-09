Il ritorno degli anni ’80 | le nuove Sorpresine Mulino Bianco sono un tuffo nel passato

Leggi su dilei

(Di martedì 5 settembre 2023) C’erano una volta i mitici’80, quelli che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di una generazione intera, la nostra. Quella che ancora guarda con una certa nostalgia ai tempi passati, a ciò che è stato e che non tornerà. Ai pomeriggi spensierati senza smartphone, ai giochi da tavolo, alla compagniaamici di sempre, a tutte quelle piccole cose, semplici e grandiose, che celavano il segreto della felicità. “Carta vince, carta perde”, gommine, barattolini, origami e pastelli di cera, calendari e indovinelli: è così che trascorrevamo i nostri pomeriggi sotto l’occhio vigile di mamma e papà. Non avevamo bisogno di molto per essere felici. E anche se questo non ci bastava sempre, sapevamo che bastava scartare l’ennesimo pacco di merendine per avere un’altra sorpresina.cresciuti così, milioni di bambini tra gli ...