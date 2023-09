Il ricordo di Mahsa Amini nella scultura ‘Velo’ di Nello Petrucci

Leggi su anteprima24

Una mano sorregge un'altra mano che si adagia sfinita e dalla quale pende mestamente un velo. Non un velo qualsiasi, ma un hijab, il velo islamico obbligatorio per le donne in Iran. È con questainedita – dall'emblematico titolo "Velo" – che l'artistaha voluto ricordare, l'attivista iraniana morta in circostanze mai del tutto chiarite, in seguito all'arresto avvenuto a Teheran il 13 settembre 2022 con l'accusa di uso scorretto dell'hijab, il velo islamico. L'opera, insieme ad altre quattro dell'artista pompeiano, fa parte della mostra Bridging Borders (Superare i confini) curata da Chiara Canali e ospitata in questi giorni (dal 5 all'8 settembre 2023)prestigiosa sala open space "Paul-Henri Spaak" del Parlamento ...