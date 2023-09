Il re di tutti – ritratto di Stephen King | il libro da leggere se volete conoscere il grande romanziere meglio di come lo conoscete già

(Di martedì 5 settembre 2023) Chi èe perché parlo bene di lui. Se c’è qualcuno di piùhiano di un fan diquesto è il traduttore italiano più recente dei romanzi di. Si chiama Luca Briasco e sta dietro ai riccioli lessicali e alle strutture sintattiche da paura dell’autore del Maine dal 2018. Cinque anni cosache sia, direte. Beh chiedetelo a Briasco vicino ad un esaurimento pile da tempo, ma che proprio nell’introduzione di Il re didi(Salani) ricorda: “In questo mi sono cacciato e mi domandoabbia fatto Giovanni Arduino e reggere per undici titoli, per non parlare di Tullio Dobner”.scriveun ...

...comunque raggiungere le alte cifre solitamente richieste per l'acquisto di un top di gamma a...Il sensore secondario da 2MP aiuta nella scansione della profondità per le foto in modalitàUn video che abbraccia, e che racconta per la prima volta ciò che spinge le persone a fare ... Il risultato finale è uncorale di tutte le personalità che popolano i Club Virgin Active. ...Sofia Coppola torna dunque dietro la macchina da presa per regalare al pubblico un...un'amicizia che si trasforma ben presto in un rapporto che porta Priscilla ad abbandonare tutto e...

Il re di tutti – ritratto di Stephen King: il libro da leggere se volete conoscere il grande romanziere… Il Fatto Quotidiano

Ma se da un punto di vista la sincerità di Moussa in Ritratto di Famiglia può sembrare un difetto ... Intorno a lui ruotano tutti gli altri personaggi, ognuno con la sua personalità. Se il film parte ...