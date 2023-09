Il Pentagono ha pubblicato video UFO declassificati su un nuovo sito web

(Di martedì 5 settembre 2023) L’Ufficio per la risoluzione delle anomalie su tutto il dominio (AARO), aperto di recente, accetta attualmente segnalazioni da parte di attuali o ex dipendenti del governo statunitense e membri dei servizi, ma alla fine sarà aperto al pubblico in generale Negli ultimi mesi, la febbre aliena sta dilagando in tutto il mondo: dalla storica udienza

leggi anche Ufo, dove trovare l'archivio delcon foto e informazioni inedite Strage di ... il presidente della Corte costituzionale Articolo originalesu Money.it qui: Strage di ...Sul suo canale social ufficiali il presidente ucraino hail video del suo intervento di ... le truppe ucraine hanno compiuto progressi "notevoli" sul fronte meridionale: il...L'agenzia di intelligence hail suo primo rapporto sugli Ufo nel 2021. Ha esaminato 144 casi segnalati, ma in molti casi, specificano dalsi trattava di "droni o palloni ...

Perché il Pentagono ha aperto un sito web sugli ufo Start Magazine

Un sito corredato da foto e video permette di segnalare avvistamenti Ufo su tutto il territorio. Ecco come funziona ...'Ciò che non è stato posto in risalto dai media è che sul sito web lanciato dal Pentagono vanno a finire solo banali file desecretati, ovvero ciò che all’Intelligence non serve più in quanto non di in ...