Il nuovo appello di Amato su Ustica | “Chi sa parli ora”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 settembre 2023) “Chi saora”: è questo il senso dell’intervista rilasciata da Giuliano, ex presidente del Consiglio, negli scorsi giorni sulla strage di. Sempre su la Repubblica,in un intervento spiega la motivazione delle sue dichiarazioni, parlando di “bisogno di verità”. In un’intervista pubblicata sabato,ribadiva l’ipotesi di un missile francese che ha abbattuto il Dc9 dell’Itavia nel 1980, uccidendo 81 persone. L’intenzione diè quella di sollecitare la verità, secondo quanto spiega lo stesso ex presidente del Consiglio. L’disu: chi saoraspiega il senso della sua intervista, ribadendo il messaggio: “Chi saora”. L’ex ...