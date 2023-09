...come vedere unperché me l'aveva passato la mia famiglia. I giovani si possono appassionare così, oltre ad avere una Nazionale bellissima e vincente'. Sul ritiro dal calcio giocato...E' questo il ruolo che Gigidisegna per se stesso, come nuovo capo delegazione della ... Quindi per me, la prima volta che ho visto Riva, è stato come vedere un. I giovani li puoi ...E chi ha onorato meglio la maglia di, primatista di presenze in Azzurro che trent'anni fa ... è chiaro che per me venire a Coverciano e vedere Gigi Riva era come vedere unperché era ...

Il monumento Buffon in azzurro con la giacca: "Ma Vialli è inimitabile" ilGiornale.it

Oggi è un'altra bellissima giornata, uno dei monumenti della nostra storia torna finalmente a casa. Da oggi, dal 1° settembre se volete, Gigi Buffon è il nuovo capodelegazione della Nazionale". Lo ha ...Su Il Giornale: Il «monumento» Buffon in azzurro con la giacca: «Ma Vialli è inimitabile». Capodelegazione fino all'Europeo: «Timore reverenziale ...