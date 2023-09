Il Ministro Santanche' apre il Salone del Camper 2023

(Di martedì 5 settembre 2023) Mancano pochi giorni all'avvio della 14° edizione deldel, il più importante evento in Italia (secondo in Europa) dedicato al turismo all'aria aperta, organizzato in collaborazione con ...

Il convegno giungerà all'apice dell'ufficialità con l'intervento deldel Turismo Daniela Santanchè seguito dal taglio del nastro , segnando ufficialmente l'inizio della manifestazione che si ...La missione deldegli Affari esteri Antonio Tajani in Cina 'consente all'Italia di rinsaldare e consolidare i rapporti tra i due Paesi'. Lo scrive su X ildel Turismo, Daniela Santanchè, che annuncia: 'Sarò in Cina a metà settembre, con una delegazione di imprese italiane, per ampliare le opportunità in campo turistico, che è settore strategico ..."Il clima è stato molto positivo, così come lo è stato con ildel Commercio cinese". Dal punto di vista geopolitico la posizione del governo Meloni è chiara ed è stata adeguatamente ...

La stampa tedesca contro il governo Meloni e il ministro Santanchè ... Open

Il Ministro Santanche’ apre il Salone del Camper. Fiere di Parma. Dal 9 al 17 settembre 2023, il più importante evento fieristico dedicato al turismo all’aria aperta.La capogruppo in Regione Irene Galletti: "Fondamentale garantire che non ci siano stati favoritismi e che la situazione sia stata gestita in modo equo" ...