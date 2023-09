Il governo verso l’approvazione del decreto Sud | prevista la Zes per tutto il Mezzogiorno

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 settembre 2023) Disco verde all’istituzione di una unica Zona economica speciale. E’ quanto previsto in una bozza del “Sud” che ilsi appresta ad approvare in tempi brevi, forse già nel mese di settembre. Per Zona economica speciale si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa. Come si legge nella bozza, “dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona Economica Speciale per il, di seguito denominata «Zes» o «Zes Unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna”. Un risultato straordinario per ...