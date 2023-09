(Di martedì 5 settembre 2023) Con la Nota di aggiornamento al Def, Nadef, attesa in consiglio dei ministri entro il 27 settembre, ilsarà costretto a rivedere al rialzo il target del 2023 che era stato previsto al 4,5 per cento. La colpa, spiegano i tecnici, è del. La misura bandiera del Movimento 5 stelle è considerata una zavorra sui conti pubblici, un peso che rischia di ridurre gli spazi già limitati della finanziaria. Ecco perché il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sta intanto lavorando a un’ulteriore stretta sulda varare in manovra per mantenere almeno l’obiettivo di indebitamento del 2024 al 3,7 per cento. La maxi agevolazione, che è stata ridotta al 90%, viene fissata al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. E ora sul tavolo c’è sia la possibilità di tagliare ancora l’aliquota, sia l’ipotesi di garantire il ...

... qualche idea per rafforzare il sistema io ce l'ho e sono all'opera con i miei, chiederò al... dove arabi e stranieri fanno ciò che vogliono, di giorno e di notte,di risolvere il ...... pur attaccando la misura dal giorno dell'insediamento della squadra di Giorgia Meloni,ora a ... Che accusa ildi "gettare fango sul passato" per coprire i suoi "disastri" e nella speranza ......(se non cilo Stato cila mafia) gridandogli che se siamo dove siamo la responsabilità è delle politiche lassiste di questi ultimi anni! "[ 4]. In Italia secondo la relazione del...

Il governo pensa di restringere il Superbonus solo per i redditi più bassi Linkiesta.it

Da novità per pensioni anticipate e modifiche degli importi e nuovi aumenti: quali sono le novità pensioni in discussione e forse in arrivo ...Dopo le violenze di Palermo e di Caivano e l’uccisione del musicista Giovanbattista Cutolo a Napoli, tra i casi più efferati delle ultime settimane, la maggioranza sta pensando a delle misure contro ...