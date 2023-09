(Di martedì 5 settembre 2023) Si interrompe il trend positivo di fiducia nel futuro, si acuisce leggermente la sfiducia dei cittadini verso la politica e aumenta, raggiungendo quota 38%, la preoccupazione per l’aumento dei prezzi. D’altra parte, la fase acuta della crisi progressivamente sembra allontanarsi. L’inflazione permane ma una parte delle famiglie percepisce una stabilizzazione. Resta, però, una quota considerevole che segnala dei rilevanti problemi a far fronte alle esigenze familiari. Questi sono i dati salienti che emergono dall’ultimodi Swg, pubblicato il 3 settembre scorso. Guardiamo nel dettaglio lo studio elaborato dall’agenzia demoscopica. Partiamo dai valori che misurano la percezione sul futuro. L’ultimo dato, che si riferisce al mese di luglio, attesta che “solo” il 38% della popolazione intervistata ha fiducia nel futuro. Un dato che segna una flessione di tre punti ...

... partendo dalla "pioggia di bonus che ilItaliano ha elargito tra cui anche quello per l'...afferma che partire dall'incentivo significa partire dal tetto e che per costruire qualcosa di...Il rapporto tra Cina e Arabia Saudita sembra essere sempre più. Dopo aver mediato lo storico riavvicinamento tra il Paese del Golfo e l'Iran, Pechino è ... unica prerogativa posta daldi ...Una scelta quantomeno discutibile per l'"italianissimo"Meloni, protagonista di una nuova ... dimostrando così unimpegno in questa area di collaborazione. Durante il Forum, è stato ...

Il governo è solido ma occhio al consenso. Il Radar Swg Formiche.net

A poche settimane dalla sessione di bilancio, banco di realismo per il governo Meloni che indossa le lenti del realismo. Cosa ci si aspettaBrancaccio, presidente Ance: prendiamo atto del fatto che i costi del Superbonus sono stati sottostimati, ma ora la cura non può ammazzare il paziente ...